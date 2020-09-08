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Общество

Несколько сотен псковичей уже воспользовались программой льготной ипотеки под 6,5 %

Несколько сотен семей из Псковской области уже воспользовались правом на льготную ипотеку – ставка по ней составляет 6,5 %. Об этом сообщил руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в прямом эфире ПАИ-live 8 сентября.

Сергей Грахов отметил, что пандемия коронавируса нанесла достаточно серьезный удар по покупательской способности населения.

«Была определенная просадка по продаже квартир во вновь построенных домах. Сейчас ситуация более-менее выровнялась, мы вышли на докоронавирусный уровень продаж, и не малую помощь здесь оказала поддержка государства, тот механизм, который ввело правительство РФ и лично президент – это 6,5 % ипотека, которая действует до 1 января», – отметил гость ПАИ-live.

По его словам, этой услугой уже воспользовались около 300 жителей Псковской области. «Порядка 300 заявок уже одобрено, и ещё достаточное количество заявок находится на рассмотрении», – отметил Сергей Грахов.

Он сообщил, что по этой ипотеке псковичи покупают не только однокомнатные квартиры. «Покупают абсолютно разные квартиры, кто-то улучшил свои жилищные условия и из двухкомнатной квартиры переехал в трёхкомнатную», – заметил Сергей Грахов.

Он подчеркнул, что эта услуга – очень удобный механизм, когда гражданин может купить квартиру на первичном рынке под 6,5 % годовых при первоначальном взносе, сниженном до 15 %. «Это очень комфортные условия», – заметил он и добавил, что в стране также действует сельская ипотека, с которой можно ознакомиться на сайте правительства и банка.

«Эти ипотечные продукты помогли выровнять ситуацию по продаже квартир. Мы надеемся, что 6,5 % ипотека продлится и после 1 января 2021 года», – заключил Сергей Грахов.

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