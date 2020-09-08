Александр Братчиков не доволен темпами работы подрядчика на улицах Вокзальной и Фабрициуса
Глава администрации Пскова Александр Братчиков не доволен темпами работы подрядчика на дорогах улиц Вокзальной, Фабрициуса, передает корреспондент Псковского агентства информации. Во вторник, 8 сентября, глава городской администрации, глава Пскова Елена Полонская и депутаты соответствующих городских округов гордумы проверяют качество работ подрядчиков во дворах и на улицах города.
Подрядчик обещает закончить ремонт четырех дворовых территорий на Вокзальной к пятнице, 11 сентября.
На ул. Стахановской у дома 22 планируется обустроить парковку, раньше автовладельцы оставляли здесь автомобили как попало.
Одна из местных жительниц обратилась к городским властям с просьбой обустроить тротуары по ул. Фабрициуса к вокзалу. В этом году их ремонт не заложен, однако в следующем их планируют обустроить.
После осмотра ремонтируемых участков Александр Братчиков дал указание составить протокол с четким указанием срока работ.