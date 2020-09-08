Псковские полицейские стали специалистами в борьбе с незаконным оборотом промпродукции

16:05, 08 сентября 2020, ПАИ

Псковские полицейские во вторник, 8 сентября, приняли участие в обучающем семинаре на тему: «Маркировка и система прослеживаемости продукции – эффективный метод противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации».

Мероприятие было организовано для субъектов Северо-Западного федерального округа при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В семинаре приняли участие члены областной Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов. Псковскую полицию представляли сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Во время семинара участники обсудили эффективное противодействие распространению немаркированных промышленных товаров и нанесение ущерба экономическому развитию страны. С 1 июля 2020 года введена обязательная маркировка табака, обуви и лекарственных средств, а значит, прекращен оборот немаркированной продукции этих товарных групп.