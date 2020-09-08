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Общество

Жители России смогут получить субсидию на наём социального жилья

В России планируется создать единый социальный жилищный фонд, который будет предоставлять помещения наиболее нуждающимся людям только по договору найма помещений, пишет «Российская газета».

Управлять фондом будет один субъект. Формировать его будут как путём аренды, так и покупками в многоквартирных и частных домах.

В настоящий момент в России не существует единого порядка обеспечения жильем льготных категорий населения. В связи с этим предложена идея создания единого портала, где в режиме реального времени можно будет узнать, по каким основаниям гражданин состоит в очереди и какие имеются помещения в регионе.

Выбрав подходящий вариант, покупатель сразу же располагает информацией о цене и размере предоставляемой субсидии. При условии, если человек с низкими доходами не в состоянии оплачивать жилье, он все равно сможет претендовать на субсидию на наём независимо от того, живёт он в частном секторе или арендует квартиру в социальном фонде.

Авторы инициативы полагают, что инвесторы охотно предоставят объекты для социального жилищного фонда, так как ставки аренды будут приравнены к рыночной стоимости.

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