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Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе

Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в деревне Сигово Невельского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Как и обещал, информирую вас по вопросу убийства пса Пифа в деревне Сигово Невельского района. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели пса Пифа по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», – сообщил глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство регионального УМВД и прокуратуру Псковской области за профессиональную и принципиальную позицию.

«Уверен, что расследование уголовного дела будет проходить в рамках действующего законодательства, а само дело будет доведено до суда. Такие преступления не должны и не будут оставаться безнаказанными. С контроля не снимаю», – заключил губернатор.

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