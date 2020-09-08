Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе

17:47, 08 сентября 2020, ПАИ

Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в деревне Сигово Невельского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Как и обещал, информирую вас по вопросу убийства пса Пифа в деревне Сигово Невельского района. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели пса Пифа по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», – сообщил глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство регионального УМВД и прокуратуру Псковской области за профессиональную и принципиальную позицию.

«Уверен, что расследование уголовного дела будет проходить в рамках действующего законодательства, а само дело будет доведено до суда. Такие преступления не должны и не будут оставаться безнаказанными. С контроля не снимаю», – заключил губернатор.