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Общество

Зоозащитники призывают правоохранителей наказать убившего собаку жителя Невеля

Фото из социальной сети Instagram.

Вопиющим случаем жестокости поделилась на своей странице в Instagram общественная организация «Зоозащита».

История произошла в Невеле. Проходивший мимо частного дома мужчина, который ведёт аморальный образ жизни, подозвал добродушного пса Пифа и вонзил нож в его пасть. Хозяйка не сразу поняла, что случилось.  Собака истекла кровью и погибла. Как оказалось, убийца собаки был соседом хозяйки собаки.

«Пёс находился на своей территории, этот живодёр подозвал собаку к забору и через забор воткнул нож. Пёс подошёл, потому что знал этого человека: он является соседом. По словам хозяйки, пёс был совершенно добр ко всем, с удовольствием подошёл к этому убийце», – рассказали в «Зоозащите».

В комментариях к сообщению неравнодушные подписчики возмущаются описанной ситуацией и считают, что рассматривать её надо не только как опасную в части жестокого обращения с животным, но и представляющую угрозу для людей.

«Человек идёт с ножом по улице и может им воспользоваться как холодным оружием по отношению к любому проходящему мимо. У человека явно есть проблемы с головой, и эти проблемы могут быть спроецированы на любого – неважно, животное или человек. Так что если органы, в функции которых входит надзор за правопорядком и соблюдением закона, не обращают внимания на ситуацию – это, конечно, чревато», – высказывают мнение подписчики.

Зоозащитники в своём обращении отметили, что  имеется «много вопросов к прокуратуре Невеля, почему они бездействуют и, хуже того, не видят состава ст. 245 УК РФ». Зоозащитники просят разобраться в этой истории. В обращении авторы поста отметили активной ссылкой аккаунты правоохранителей области и города, а также аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Как сообщили в комментариях участники диалога, многие из них написали сообщения губернатору в директ и он пообещал, что будет проведена проверка по этому факту.

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