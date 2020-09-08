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Общество

Заявку на строительство нового детсада на Завеличье подали городские власти

Заявку на строительство нового детсада на 160-180 мест на Завеличье подали городские власти, сообщила глава Пскова Елена Полонская жителям микрорайона у школы №24.

«У нас до сих пор существует проблема размещения детей в дошкольных учреждениях. Микрорайон Завеличье расширяется и активно развивается с каждым годом, поэтому просто необходимо обеспечить его дополнительными местами для дошкольников», - заявила Елена Полонская.

Также местные жители обратились к главе города с просьбой построить спортивную площадку в их районе, чтобы у подростков появилась возможность заниматься спортом. Елена Полонская отметила, что муниципалитет уже подал заявку на строительство пристройки к школе №24, в которой будут созданы дополнительные классы для учащихся. В рамках этого же проекта запланированы средства на строительство спортивного стадиона и благоустройство территории.

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