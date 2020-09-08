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«Кросс Нации» пройдёт в Великих Луках 19 сентября

Всероссийский день бега «Кросс Нации» пройдёт в Великих Луках 19 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по спорту Псковской области, старт соревнований состоится в 12:00 у памятника А. Матросова.

Участвовать в соревнованиях смогут все желающие старше 18 лет, имеющие допуск врача. Регистрация на состязания начнётся с 15 сентября на стадионе ВЛГАФК (улица Клевцова, 2). Телефон для справок: 8(81153) 7-62-25.

Также зарегистрироваться можно в день соревнований 19 сентября с 9:00 до 11:00 на месте старта. Заявку можно также направить по e-mail: nikka123@rambler.ru или l-a@vlgafc.ru.

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