0
12:09
Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
11:40
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
11:35
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
11:15
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
10:50
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
10:33
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
10:04
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
Еще новости
Общество

Вера Емельянова поздравила коллектив Себежской школы со 100-летием учреждения

8 сентябяр первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова побывала в Себежской основной общеобразовательнлй школе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, вице-губернатор проверила исполнение поручений президента РФ, касающихся организации бесплатного горячего питания для учеников начальной школы. В школе для этих целей проведены работы по ремонту пищеблока. 

От имени главы региона Михаила Ведерникова вице-губернатор поздравила педагогический коллектив школы с вековым юбилеем и пожелала всем здоровья и благополучия. «В сложившихся условиях мы должны доказать, что умеем не только хорошо учить и воспитывать наших детей, но и создавать все условия для того, чтобы школа могла работать очно. Опыт дистанционного обучения мы с вами освоили. Это в очередной раз позволило нам понять, как ценно и важно общение друг с другом», — отметила Вера Емельянова и вручила коллективу школы в лице директора Почетную грамоту администрации Псковской области, нескольким учителям — благодарственные письма администрации региона.

Также Вера Емельянова посетила Идрицкую и Сосновоборскую средние общеобразовательные школы. В обоих учреждениях в рамках реализации регпроекта «Современная школа» по направлению «Образование» созданы центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что единый день официального открытия 41-й «Точки роста» во всех муниципалитетах области пройдет 25 сентября.

В свою очередь Вера Емельянова высоко оценила подход муниципальной администрации к вопросу ремонта помещений для современных образовательных центров, а также отметила высокий уровень исполнения региональных проектов в сфере образования.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
09 сентября 2020
Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
09 сентября 2020
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
09 сентября 2020
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
09 сентября 2020
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
09 сентября 2020
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
09 сентября 2020
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
09 сентября 2020
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
Помочь продуктами нуждающимся семьям могут псковичи
09 сентября 2020
Помочь продуктами нуждающимся семьям могут псковичи

Идет загрузка...