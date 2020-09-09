Вера Емельянова поздравила коллектив Себежской школы со 100-летием учреждения

08:22, 09 сентября 2020, ПАИ

8 сентябяр первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова побывала в Себежской основной общеобразовательнлй школе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, вице-губернатор проверила исполнение поручений президента РФ, касающихся организации бесплатного горячего питания для учеников начальной школы. В школе для этих целей проведены работы по ремонту пищеблока.

От имени главы региона Михаила Ведерникова вице-губернатор поздравила педагогический коллектив школы с вековым юбилеем и пожелала всем здоровья и благополучия. «В сложившихся условиях мы должны доказать, что умеем не только хорошо учить и воспитывать наших детей, но и создавать все условия для того, чтобы школа могла работать очно. Опыт дистанционного обучения мы с вами освоили. Это в очередной раз позволило нам понять, как ценно и важно общение друг с другом», — отметила Вера Емельянова и вручила коллективу школы в лице директора Почетную грамоту администрации Псковской области, нескольким учителям — благодарственные письма администрации региона.

Также Вера Емельянова посетила Идрицкую и Сосновоборскую средние общеобразовательные школы. В обоих учреждениях в рамках реализации регпроекта «Современная школа» по направлению «Образование» созданы центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что единый день официального открытия 41-й «Точки роста» во всех муниципалитетах области пройдет 25 сентября.

В свою очередь Вера Емельянова высоко оценила подход муниципальной администрации к вопросу ремонта помещений для современных образовательных центров, а также отметила высокий уровень исполнения региональных проектов в сфере образования.