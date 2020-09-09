Конфеты и мясо привлекли молодого псковича в закрытом магазине

10:56, 09 сентября 2020, ПАИ

В Пскове местный житель попытался украсть конфеты и мясо из закрытого магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

8 сентября в 21:30 в Пскове находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Труда - поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 21-летнего псковича, который похитил из торгового зала конфеты и мясную нарезку.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.