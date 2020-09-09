0
12:09
Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
11:40
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
11:35
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
11:15
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
10:50
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
10:33
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
10:04
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
Еще новости
Общество

Конфеты и мясо привлекли молодого псковича в закрытом магазине

В Пскове местный житель попытался украсть конфеты и мясо из закрытого магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

8 сентября в 21:30 в Пскове находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Труда - поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 21-летнего псковича, который похитил из торгового зала конфеты и мясную нарезку.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
09 сентября 2020
Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
09 сентября 2020
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
09 сентября 2020
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
09 сентября 2020
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
09 сентября 2020
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
09 сентября 2020
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
09 сентября 2020
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
Помочь продуктами нуждающимся семьям могут псковичи
09 сентября 2020
Помочь продуктами нуждающимся семьям могут псковичи

Идет загрузка...