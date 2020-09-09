Два концерта даст в Печорах лучший органист России

12:16, 09 сентября 2020, ПАИ

Два концерта даст в Печорах заслуженный артист России, музыкант из Санкт-Петербурга Даниэль Зарецкий. Об этом Псковскому агентству информации сообщил организатор выступлений Денис Маханьков.

«Эти концерты - большое событие! Даниэль Зарецкий, наверное, самый-самый российский органист. В любом случае он очень хорошо известен на международном, мировом уровне», - отметил организатор.

9 сентября в 18:30 в кирхе Святого Петра на улице Гагарина, 12а, состоится концерт «Лучшее из Баха». 10 сентября в 18:30 - «Бах и музыка парижских соборов».

Даниэль Зарецкий окончил Ленинградскую консерваторию как органист и пианист, а также аспирантуры Казанской государственной консерватории и музыкальной академии им. Сибелиуса в Хельсинки. Принимал участие в мастер-классах таких известных органистов Западной Европы, как Ги Бове, Жан Гийу, Мари Клер Ален, Харальд Фогель, Людгер Ломанн, Пит Кее, Юн Лауквик, Зигмунд Сатмари.

Является лауреатом Всероссийского открытого конкурса органистов (1991, I премия), Международного конкурса органистов в Германии, а также дипломантом международных конкурсов органистов в Италии и Финляндии.

Концертирует с 1986 года. Выступал в лучших концертных залах бывшего СССР. Активно гастролирует в странах Европы, а также в США, Израиле, Австралии и Южной Америке. Записал семь дисков. Член жюри ряда престижных международных конкурсов в России, Польше, Германии, Франции, Испании, Италии, Люксембурге, Канаде.

С 1997 по 2007 — органист Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича. С 2002 по 2007 — доцент Нижегородской государственной консерватории им. Глинки по классу органа, с 2006 — профессор кафедры органа, клавесина и карильона факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета, с 2007 — доцент, а с 2011 — заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

На концерт 9 сентября организована доставка слушателей. Отъезд в 17:30 (сбор группы в 17:15) от магазина Zenden на площади Ленина, 1. Запись по телефону 8 911 351 24 80. Информация о концерте - по телефону 8 911 399 70 96 (без доставки).