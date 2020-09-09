Крем-чиз с манго отведала мама Ксении Собчак в псковской кофейне

15:09, 09 сентября 2020, ПАИ

Людмила Нарусова, политический деятель, мама Ксении Собчак, посетила Псков. По совету президента Курчатовского института Михаила Ковальчука гостья посетила кафе «Кофе с Кикоиным», рассказала Псковскому агентству информации хозяйка кофейни Екатерина Рабченюк.

Людмила Нарусова пришла в кафе вместе с родной сестрой и экскурсоводом. Женщины заказали три капучино и десерты: два крем-чиза с манго и яблочный пирог. Особенно понравился посетительницам крем-чиз - заказали еще один. Также Людмила Нарусова попросила официанта отнести один кофе с овсяным печеньем их водителю.

«Мы к вам специально заехали по совету, знаете кого? Ковальчука Михаила Валентиновича! И после того, как мы покушаем, обязательно нужно сфотографироваться возле вывески и отправить Мише. Я обещала!» - сказала Людмила Нарусова хозяйке кофейни.

В 2018 году кафе «Кофе с Кикоиным» в Пскове посетил российский физик Михаил Ковальчук. Когда президент Курчатовского института, друг Людмилы Нарусовой, узнал, что она едет в Псковскую область, он настоятельно наказал ей заехать именно в «Кофе с Кикоиным». Основной целью визита сестер являлось посещение родового дома в Плюсском районе.