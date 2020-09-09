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Руководство фабрики в Опочке оказало родственникам погибших сотрудниц финансовую помощь

Руководство кожгалантерейной фабрики «Альянс», цех которой сгорел в Опочке, выделило родственникам погибших сотрудниц финансовую помощь, сообщает газета «Красный маяк» со ссылкой на генерального директора предприятия Дмитрия Головачева.

Фото газеты «Красный маяк»

В среду, 9 сентября, прошла встреча главы Опочецкого района Юрия Ильина с руководством фабрики.

Денежные средства родственникам погибших были выделены сразу же, заявил Головачев. Сумма выплат позволила покрыть расходы на транспортировку тел и погребение. По его словам, у одной из погибших осталась престарелая мать, которой руководством предприятия будет оказываться помощь на протяжении длительного времени.

Дмитрий Головачев сообщил, что постоянно контактирует с пострадавшими. Руководство кожгалантерейной фабрики оказало им финансовую помощь на лекарства и будет помогать вплоть до самого выздоровления.

«С теми, кто лежал в больнице, мы тоже всегда на связи. Моя супруга всегда с ними общается. Сотрудники из Санкт-Петербурга передали подарки. Пожелали держаться и написали от руки, что они с нами. Пострадавшим мы оказали финансовую помощь на лекарства. Конечно же, окажем любую помощь на постоянной основе до полного выздоровления. Мы будем финансировать их, чтобы они быстрее поправились. Пострадавшие говорят, что тоже хотят быстрее вернуться к работе и сделают все, чтобы поправиться», - сказал Дмитрий Головачев.

Пожар на фабрике в Опочке произошел 27 августа. Погибли две сотрудницы.

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