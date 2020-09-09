О судьбе ЕГЭ-2021 высказались в Рособрнадзоре

16:22, 09 сентября 2020, ПАИ

Идея проводить ЕГЭ только для выпускников школ, поступающих в вузы, требует общественного и экспертного обсуждения. В пресс-службе Рособрнадзора прокомментировали применение практики 2020 года в дальнейшем, пишет ТАСС.

В этом году из-за пандемии коронавируса Единый государственный экзамен могли сдавать только те школьники, которые намерены поступать в высшие учебные заведения.

«Решение о том, применять ли подобную практику в будущем, должны принять законодательные органы и органы управления образования. Конечно, такому решению должно предшествовать широкое общественное и экспертное обсуждение, которого, насколько мы знаем, пока не проводилось», - отметили в ведомстве.

Ситуацию с ЕГЭ в 2020 году в пресс-службе назвали вынужденной. «Нагрузка на инфраструктуру снизилась, количество выпускников, пришедших на экзамены, уменьшилось почти на 10%. Около 71 тысячи выпускников не стали сдавать ЕГЭ, поскольку он не был необходим для получения аттестата об окончании школы», - сообщили в Рособрнадзоре.

Около 714 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ в 2020 году.