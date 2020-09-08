Ефремов считает, что его подставил адвокат

17:18, 09 сентября 2020, ПАИ

Приговоренный к восьми годам заключения заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов уверен, что адвокат Эльман Пашаев намеренно подставил его, сообщает РИА Новости 9 сентября со ссылкой на газету «Московский комсомолец».

«Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня подставил на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он», — рассказал Ефремов.

Отметим, ранее сообщалось, что Ефремов отказался от услуг Пашаева. Адвокат же заявил, что эти сведения ложные.

Защита Ефремова приговор обжалует.