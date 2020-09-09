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Общество

С 2021 года псковичам будет недоступен режим ЕНВД

Фото: Дарья Хваткова.

До 31 декабря 2020 года псковским плательщикам ЕНВД необходимо выбрать другой режим налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Псковской области.

В 2021 году в России больше не будет применяться специальный налоговый режим – система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Отмена ЕНВД затронет всех налогоплательщиков.

Так, юридические лица могут выбрать общую систему налогообложения или перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН). Индивидуальные предприниматели (ИП) кроме указанных выше режимов могут выбрать патентную систему налогообложения (ПСН) и налог на профессиональный доход (НПД). Организации и ИП, являющиеся сельхозпроизводителями, вправе применять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

«Уведомление о применении выбранного режима налогообложения можно подать через личный кабинет, - отмечает руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. - Также для информирования налогового органа о своем выборе можно воспользоваться телекоммуникационными каналами связи, направить почтовое отправление с описью вложения или лично прийти в территориальный налоговый орган. Организации и индивидуальные предприниматели, не определившиеся с иным специальным налоговым режимом в установленные для этого сроки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения».

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