ЖКХ Псковской области готово к осенне-зимнему сезону на 78%

21:40, 09 сентября 2020, ПАИ

В среду, 9 сентября на Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения обсуждалась готовность электроэнергетики и объектов ЖКХ СЗФО к осенне-зимнему сезону. Заседание комиссии проходило в онлайн-режиме, в нем принял участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, сообщает пресс-служба региональной администрации.

За прошлый отопительный период количество аварий на объектах ЖКХв регионах снизилось на 20,8%. Для улучшения текущих показателей с 1 сентября 2020 года введена в работу информационная система мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ.

В Псковской области в рамках сезонной подготовки энергокомпаниями выполняются работы по ремонту и техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования. Полностью завершить работы по подготовке объектов электроэнергетики региона к осенне-зимнему периоду планируется до октября. Общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период на сегодняшний день составляет 78%. Из областного бюджета на решение неотложных вопросов подготовки региона к отопительному сезону дополнительно выделено 23 млн рублей.

Ранее председатель комитета по ЖКХ и делам строительства Псковской области Сергей Грахов сообщил, что впервые на старте отопительного сезона будет использоваться режим протапливания, что позволит мягко и своевременно войти в сезон.