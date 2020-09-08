В Псковской области впервые при вхождении в отопительный сезон используют режим протапливания

09:34, 08 сентября 2020, ПАИ

Впервые при вхождении в отопительный сезон в Псковской области используют режим протапливания, заявил в прямом эфире ПАИ-live председатель комитета по делам строительства и ЖКХ региона Сергей Грахов.

«Как только прогноз на 10-15 дней показывает, что будет устойчивое снижение температуры, будет запускаться режим протапливания. Попробуем такой режим в этом году: то есть котельные становятся на минимальный режим и начинают работу. Это позволит мягко войти и мягко выйти из отопительного сезона. Если в течение 5 дней температура устойчиво 8 градусов, начинается отопительный сезон. Мы первый раз такое будем делать протапливание, поэтому возможны какие-то сбои, я прошу быть жителей снисходительными. Мы делаем это первый раз, надеюсь, мы с этой задачей справимся», - рассказал Сергей Грахов.

Грахов также рекомендовал жителям многоквартирных домов умные теплоузлы, которые сами регулируют температуру батарей в зависимости от погодных условий.