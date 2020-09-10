Участок улицы Советской в Пскове перекроют 11 сентября
В пятницу, 11 сентября, в Пскове перекроют движение на участке улицы Советской от площади Победы до улицы Металлистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Автомобили не смогут проехать по этой дороге с 10:00 11 сентября до 13:00 12 сентября.
Автобусы поедут по измененному маршруту: Дамба – площадь Героев-десантников – улица 128-й Стрелковой Дивизии – улица Вокзальная.
Дорогу закроют из-за ремонта инженерных сетей на перекрестке улиц Советской и Гражданской.