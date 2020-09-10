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Общество

До двух лет тюрьмы грозит жителю Новосокольников за сбыт краденого

33-летний житель Новосокольников предстанет перед судом за сбыт краденого имущества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что мужчина узнал, что его знакомый совершил кражу. Он нашёл покупателя, которому продал украденные сварочный аппарат Kemppi, электрический рубанок «Интерскол» и циркулярную пилу Hitachi.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 175 УК РФ (сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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