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Страна и мир

Забайкальский Робин Гуд раздал нуждающимся 800 тысяч украденных рублей

В Приаргунском районе Забайкальского края в магазине произошла кража сейфа с содержимым в 800 тысяч рублей, сообщает 10 сентября «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД РФ.

В полицию обратился владелец магазина в поселке Приаргунск. Хозяин рассказал, что кто-то проник в помещение и похитил три ноутбука и сейф, в котором лежало 800 тысяч рублей.

Полиция задержала 23-летнего подозреваемого из села Новоцурухайтуй Приаргунского района. Парень признался в совершенном и рассказал, что тогда затеял это преступление, когда обнаружил, что в данном торговом центре ночью горит свет. Для проверки наличия охраны в центре он бросил в витрину камень, выяснил таким образом, что никем магазин не охраняется, и через крышу пристроенного здания проник внутрь бутика.

Вор действовал из благородных порывов. Парень сказал, что практически все деньги он уже раздал беднякам, просящим милостыню. Всего у мужчины нашли только 57 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

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