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Общество

Два человека получили травмы из-за ветра в Санкт-Петербурге

Фото с сайта pixabay.com.

Сотрудники МЧС выехали на вызовы 140 раз, сообщает ТАСС.

Агентство цитирует ГУ МЧС по региону:

«В Санкт-Петербурге совершено 140 выездов (повалено 107 деревьев, 32 слабо закрепленные конструкции). Два человека пострадали: один при падении строительного манипулятора, другой при ударе от козырька торговой палатки. Повреждено пять легковых автомобилей».

Ранее ПАИ рассказывало, что энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий в Псковской области.

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