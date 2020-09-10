Псковские энергетики переведены в режим повышенной готовности
С 12 часов 10 сентября Псковский филиал «Россети Северо-Запад» приведен в режим повышенной готовности. Это связано с ухудшением погодных условий, сообщили корреспонденту Псковского агенства информации в энергокомпании.
В Псковской области, преимущественно по северным районам, прогнозируется усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/сек.
83 аварийно-восстановительные бригады в составе 249 человек и 102 единицы техники готовы к любым последствиям непогоды для оперативного восстановления электроснабжения потребителей.
Подготовлено 73 дизельных генератора на случай необходимости резервного энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения: организаций мобильной и интернет-связи, транспортных центров, курьерских служб и организаций онлайн-сервисов.
Ожидается, что такая метеообстановка сохранится до конца дня.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.