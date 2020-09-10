Профилактический рейд против пожаров провели в Псковском районе сегодня

22:30, 10 сентября 2020, ПАИ

Комиссия посетила семьи в Тямше, Родине и других населенных пунктах, сообщают в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В ведомстве рассказывают, что проверка условий проживания многодетных и неблагополучных семей прошла также в селах Купровщина, Ворошилино, Солоново.

Участники рейда выяснили, в каком состоянии находится электропроводка в жилых помещениях, обеспечена ли пожарная безопасности при эксплуатации печей, правильно ли эксплуатируются газовые и электрические приборы.

Родителям напомнили правила пользования приборами печного и электроотопления, эксплуатации иных электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту. Семьям оставили номера телефонов экстренных оперативных служб и иллюстрированные памятки с кратким изложением правил пожарной безопасности в быту.