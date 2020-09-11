Получить гражданство России станет проще

07:53, 11 сентября 2020, ПАИ

МВД РФ разрабатывает новый законопроект, упрощающий получение российского гражданства, в частности планируется отменить институт временного проживания, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Об этом пишет ТАСС.

«Министерство внутренних дел совместно с федеральными органами исполнительной власти сегодня разрабатывает абсолютно новый проект федерального закона о правовом положении иностранных граждан. Мы предполагаем отказаться от института разрешений на временное проживание, как сейчас это происходит. Такая многоступенчатость, сначала разрешение на временное проживание надо получить, потом вид на жительство и потом подойти уже, если человек желает, к возможности получения гражданства», - сказала Казакова.

По ее словам, в законопроекте будет много изменений: изменятся режимы пребывания в России, упростится процедура оформления документов. Для прибывающих на работу в Россию будут вводиться различные электронные реестры: реестр работодателей, реестр работников-иностранцев. Ведомство планирует все больше переходить к электронному документообороту. Также упростятся процедуры привлечения иностранцев к работе.