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Общество

Ликвидированный полигон «Красный Бор» в Ленинградской области станет безопасным

Загрязняющие вещества не попадут в атмосферу и грунтовые воды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона «Красный Бор».

Федеральный экологический оператор - предприятие госкорпорации «Росатом» - планирует рекультивировать карты полигона и создать экологический барьер по его периметру, сообщили в ведомстве.

«Ликвидация накопленного вреда будет проходить в три последовательных этапа: подготовительный этап - создание систем (укрытий) открытых карт с устройством противофильтрационной завесы вокруг них; основной этап - удаление обводненного содержимого из открытых карт полигона с получением очищенной сточной воды и сырья для рекультивационного строительного материала; завершающий этап - создание защитного эшелонированного экрана по периметру полигона и рекультивация карт полигона», - рассказали в пресс-службе.

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