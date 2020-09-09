Роспотребнадзор разрешил есть по полпачки шоколада

10:15, 11 сентября 2020, ПАИ

В преддверии Всемирного дня шоколада 13 сентября Роспотребнадзор рассказал, как выбирать качественный шоколад и какое его количество безопасно употреблять для человека.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают пользу шоколада для организма человека, умеренное употребление повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность. Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет. Однако не стоит забывать высокой калорийности шоколада – 544 ккал на 100 грамм продукта. Чрезмерное потребление может привести к ожирению и увеличить риск возникновения сахарного диабета.

Для взрослого здорового человека рекомендовано употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием не более 2 раз в неделю.

Детям в возрасте до 3 лет есть шоколад категорически не рекомендуется. Никакой пользы для детского организма он не принесет, а его состав будет слишком тяжел для неподготовленного желудка.