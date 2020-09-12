Время собирать камни: как устроена работа геммолога и зачем она нужна

12:15, 12 сентября 2020, ПАИ

На ютьюбе есть сразу несколько каналов, посвящённых профессиям. Их авторы то задают десять «глупых вопросов» школьному учителю, то выясняют, что бесит гинеколога. И всем примерно понятно, что могут рассказать эти специалисты. Но даю 99%, что без гугла вы не сообразите, о чём можно спросить геммолога (не путать с гематологом и геологом), и уж тем более не представите, что может бесить человека с такой профессией.

Немного википедии: геммолог – это специалист, который определяет вид, оценивает и сертифицирует камни, которые используются в ювелирном деле. Он знает всё об их происхождении, отличает подлинник от репродукции и копии, где подлинник – драгоценный камень, копия – синтетический драгоценный камень, а репродукция – имитация самоцвета. Да, я тоже думала, что всем этим занимается ювелир.

Геммолог Дарья Ручьева рассказала Псковскому агентству информации о любимых камнях, качестве драгоценностей и том, куда нести кольцо с бриллиантом после покупки.

О тысячах фианитов и посаженном зрении

После учёбы в Петербургском госуниверситете промышленных технологий и дизайна я могу и табуреточку сколотить, и колечко сделать – всего понемногу: камни, металл, дерево. С факультета по технологии художественной обработки материалов меня, можно сказать, случайно занесло в Школу ювелирного мастерства на курсы для геммологов. В университете нас, конечно, тоже этому учили, но мастерских было всего три, каждая вмещала пять человек – попасть туда, чтобы попрактиковаться, было практически нереально.

Не то что бы геммологу нужно особое цветовосприятие, но вот с дальтонизмом в профессию точно лучше не идти. Например, у топаза множество оттенков – чем насыщеннее цвет, тем дороже камень. Если не различишь оттенок, партия таких украшений может плохо продаваться. Из-за цвета «не очень» цена изделия падает.

Что обязательно нужно – хорошая усидчивость и зрение, хотя вот как раз зрение за год я себе на «единицу» посадила. Работы было очень много.

Знакомые, когда узнавали, кем я работаю, спрашивали: «Ты что в горы ходишь, ищешь породы?» - «Нет, я просто сижу в офисе и заказываю камни. Никакой романтики».

Сначала фирма, куда я устроилась, специализировалась на изделиях из золота и бриллиантов, но Россия беднеет, золото становится людям не по карману, поэтому в компании выросла доля закупок серебра и, соответственно, фианитов. И вот как раз из-за них я зрение и «посадила». Нужно было перебирать груды этой «мелкокамёнки» по два-три миллиметра. На украшения шли камни от четырёх миллиметров. Из одной партии нужно набрать тысячу камней, в партии – пять тысяч, хорошо, если получится эту тысячу найти, потому что за последние несколько лет качество искусственных камней заметно снизилось – много сколов, царапин, внутренних трещин. Если раньше ты заказывал партию в пять тысяч фианитов и, практически не глядя, мог отдавать их в работу, то сейчас так не получается, нужно всё-всё просматривать. Брак уезжает обратно поставщикам.

Фианиты вообще были самым частым запросом: «Срочно купить и отобрать на склад пять тысяч!» Наша фирма работала по принципу: «Что-то из десятка дизайнов да выстрелит», поэтому в мастерских делали сразу много всего. В результате хорошо продавались два-три вида изделий. Причём, как выясняется, что и в украшениях у нас тоже любят крайности: людям нравятся или совсем простые формы, или наоборот максимально яркие, пёстрые и витиеватые дизайны.

О немодных камнях, заданиях для Золушки и детекторе для бриллиантов

В компании мне давали план по изделиям и эскизы будущих украшений, чтобы я понимала, какие камни для них понадобятся. Моя задача заключалась в том, чтобы найти поставщиков хороших камней по хорошей цене, заказать и отобрать достойные экземпляры, с которыми потом будут работать ювелиры.

У фирмы, в которой я работала, был ещё и склад, заваленный всяким старьём вроде разноцветных фианитов, лунных камней и кабашонов из «кошачьего глаза» ядрёного такого цвета - привет из 90-х. От всего этого нужно было избавляться: раньше такие камни были модными, а теперь оказались почти никому не нужны. Их сплавляли дамам под семьдесят, которым срочно был необходим и кулон, и серьги, и кольцо с этим чудовищно-розовым «кошачьим глазом».

Чтобы понемногу расхламить склад, я поднимала архивы, смотрела, что там осталось: что-то шло в работу, что-то списывалось, потому что от постоянных перестановок с места на место фианиты, конечно, лучше не становились.

Время от времени из мастерских приносили миску с перемешанными фианитами и бриллиантами, выпавшими из изделий на этапе промывки, - «Перебирай!» И вот сидишь, как Золушка, отделяешь просо от мака.

Отличить настоящие камни от фианитов, особенно если это «мелочь» получалось только специальным детектором бриллиантов. У меня был кирпич пластилина, всю эту «мелкокамёнку» я переворачивала шипами вверх, накладывала пластилин так, чтобы из бруска виднелась только площадка камня, наводила аппарат и вуаля. Ну, и, конечно, без аппарата было понятно, если мелкий камень весь в сколах и вообще «помер», то это фианит, бриллианты всё-таки покрепче.

Если ты не специалист, то, скорее всего, фианит от бриллианта не отличишь. Проверить камень через детектор можно до покупки прямо в магазине, ну, или в ломбарде узнать, что вам подсунули в качестве подарка. Хотя сейчас китайцы научились делать синтетические бриллианты так, что даже приборы ошибаются: наводишь его на камень, а он выдаёт: «бриллиант», но ты-то точно знаешь, что «синтетика». Прибор вводит в заблуждение специальное бриллиантовое напыление на камне, поэтому есть ещё масса аппаратов, которые помогают обнаружить подделку по принципу измерения свето-, тепло- и электропроводности.

На глаз с помощью лупы с десятикратным увеличением оценивается только чистота и насыщенность цвета камня, отсутствие-наличие сколов и качество огранки. Камень кривой огранкой, конечно, никому не нужен.

Самые популярные драгоценные камни – бриллианты, жемчуг (его было тьма), топазы, аметисты и гранаты. Бриллианты нам везли с Костромского ювелирного завода, всё остальное мы покупали в Таиланде.

Сложнее всего давалось составление жемчужных пар для серёжек. Сначала всё как будто хорошо, ты «спариваешь» жемчуг по цвету, размеру, высоте, перламутру, на следующий день приходишь, а жемчуг как подменили, он снова абсолютно разный. «Спарить» камни практически нереально. То же самое с драгоценными и полудрагоценными камнями, которые не хотели «париться» из-за разного размера, разных площадок, разных граней. И вот ты еле-еле подобрал пару к одному камню, но осталось ещё четыре, которые между собой никак не сочетаются. Приходилось перезаказывать у поставщика ещё и ещё.

О личном топе камней, зарплате и ювелирных магазинах

По мне, самый красивый камень - это опал. Правда, в работе попадались только искусственные. Мне ещё нравятся насыщенно-голубые топазы и красные гранаты, а если огранка и полировка отличные – вообще праздник. Такая же радость наступала, если из 100 драгоценных камней удавалось отобрать 50 качественных.

Самый дорогой камень, который приходилось держать в руках на работе, - бриллиант в один карат. Были ещё бриллианты с необычной огранкой в виде сердца, она добавляет камню цены. Это был индивидуальный заказ на украшение, я помню, тогда подумала: «Кто-то попал на деньги».

Из не слишком дорогих, но очень красивых - моховые агаты. Пару таких камней я заказала у поставщиков для себя, моё старорежимное начальство красоты агатов не оценило.

Если рассматривать камень как вложение средств, то покупать стоит какие-то редкие экземпляры или те же аметисты и гранаты большой каратности с хорошей глубиной цвета. В ювелирных магазинах вряд ли получится обнаружить бриллиант или топаз, который стоит рассматривать как вложение. Качество не то. За такой покупкой лучше идти к антикварам или обращаться к знакомым знакомых.

А что-то хорошее на каждый день и на выход в сетевых ювелирных магазинах Пскова найти вполне можно. К примеру, в отделе, который время от времени «закрывается навсегда», мне очень нравятся дизайны изделий, но печалит качество исполнения. Если бы они его чуть повысили, была бы пушка!

После покупки украшения, особенно если это что-то с бриллиантом, имеет смысл проверить его у ювелира. В магазинах сертификаты с параметрами и схемой микротрещин (идеальные камни – большая редкость) выдают только к крупным экземплярам. Бывали случаи, когда люди покупали золотые украшения с бриллиантами, в ломбарде потом оказывалось, что это несчастные фианиты или вообще стекло.

Мой рабочий день длился с 9:00 до 17:30, обед – полчаса. Почти каждый день я уходила с работы с ощущением песочницы в глазах, поэтому всю работу с камнями старалась делать с утра, а на вечер оставляла общение с поставщиками, заказы и накладные. При том, что загруженность была ужасная, платили мне всего 35 тысяч рублей. Для Петербурга с учётом съёмной квартиры – зарплата так себе. В повышении мне отказали, плюс стало подводить здоровье – зрение, нервы – в итоге через год я ушла. Пробовала искать работу в других конторах, но свободных мест не было. С Нового года моё резюме висит на сайте объявлений, но начался коронавирус, поэтому звонок был только один – из Якутии. Предлагали работать на алмазных приисках с «булыжниками». Мне надо было прогнозировать примерное количество камней, которое может получиться из этого булыжника. Но лететь в Якутию я как-то не решилась.