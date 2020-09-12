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Общество

Еще 25 автомашин «скорой» передадут в районы Псковской области

Начата работа по передаче 25 автомобилей «скорой помощи» в районы Псковской области, решаются сопутствующие юридические вопросы, заявил главный врач региональной службы скорой медпомощи Денис Сачков на встрече с губернатором Михаилов Ведерников в субботу, 12 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-слудбе региональной администрации.

Глава региона на совещании посвященном модернизации службы скорой помощи отметил, что выделение Минпромторгом 100 млн рублей на обновление парка «скорых» позволит часть нынешних автомобилей передать первичному звену службы скорой медпомощи.

В автопарке службы скорой помощи служат 170 автомобилей: 155 — класса «В», 15 — класса «С». За предыдущие два года учреждение получило 70 новых единиц техники, в текущем году на дежурство заступят еще 25 карет скорой помощи: 10 реанимобилей переданы в муниципалитеты летом, еще 15 в ближайшее время пройдут процедуру регистрации.

«Уровень новых автомобилей хороший. Мы продолжим идти в таком графике. Сколько автомобилей будут выбывать, в таком объеме в дальнейшем и будет проводиться возмещение», — отметил Михаил Ведерников.

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