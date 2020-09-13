Псковские десантники отправятся на учения в Белоруссию

15:11, 13 сентября 2020, ПАИ

Военнослужащие Псковского гвардейского соединения ВДВ примут участие в российско-белорусских учениях «Славянское братство – 2020», которые пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны России.

В министерстве уточнили, что плановое белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство» ежегодно проводится с 2015 года. Решение о его проведении было принято в октябре 2019 года.

«В ходе учения десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач», - отметили в Минобороны. В числе прочих в нем примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ.

Всего от Российской Федерации на учение отправятся около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения. После завершения мероприятия российские военнослужащие вернутся в РФ.