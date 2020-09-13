Митрополит Тихон совершил богослужение в соборе Херсонеса

21:18, 13 сентября 2020, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, возглавил Божественную литургию в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе Таврическом, сообает пресс-служба псковской епархии. Сегодня, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, владыка вместе с министром культуры посетил Севастополь.

Тихону сослужил настоятель собора протоиерей Сергий Халюта и духовенство. За богослужением молились министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, и.о. губернатора города Севастополя Михаил Развозжаев, директор фонда «Моя история» Иван Есин, директор музея-заповедника Елена Александровна Морозова, многочисленные прихожане и паломники.

В конце торжественного богослужения владыка Тихон обратился к молящимся с поздравительным словом от лица Лазаря, митрополита Симферопольского и Крымского.

Также в Севастополе митрополит Тихон принял участие в совещании, посвященном развитию музея-заповедника Херсонес Таврический.