Митрополит Тихон и министр Ольга Любимова провели совещание в Севастополе

17:39, 13 сентября 2020, ПАИ

В Севастополе прошло совещание, посвященное развитию музея-заповедника Херсонес Таврический и созданию историко-археологического парка на территориях, примыкающих к федеральному музею. Как сообщает пресс-служба псковской епархии, на встрече присутствовали министр культуры Ольга Любимова, митрополит Псковский и Порховский Тихон, директор фонда «Моя история» Иван Есин.

Также будущее Херсонеса обсуждали и.о. губернатора города Севастополя Михаил Развозжаев, директор музея-заповедника Светлана Мельникова, настоятель собора в честь святого благоверного великого князя Владимира протоиерей Сергий Халюта.

Ранее в Херсонес отправилась псковская молодежь для участия в проекте «Волонтеры наследия. Херсонес-2020», где им предстоит заняться благоустройством территории древнего города.