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Общество

В России готовят платформу для проверки «антиотмывочной» истории

В России на платежном рынке обсуждается создание сервиса для работы с клиентами-«отказникам» — их операции заблокировали по подозрению в нарушении «антиотмывочного» закона. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на БКС Банк. Запуск платформы одобрили также в Промсвязьбанке, «Зените» и крымском РНКБ.

«Предполагается, что в сервисе будет предусмотрен «личный кабинет»: после прохождения авторизации клиент сможет увидеть, есть ли в его адрес официально зафиксированные сведения по «антиотмывочному» закону со стороны кредитных организаций и какой именно банк выступает их источником. Банки заинтересованы в сокращении пути реабилитации и упрощении коммуникации с кредитными организациями и регулятором для добросовестных клиентов», — пояснили в БКС Банке.

По мнению экспертов, возможный вариант функционирования портала — по аналогии с бюро кредитных историй. Клиенту может предлагаться провести несколько бесплатных проверок в год.

Банки обязаны проверять клиентов и их операции на соответствие «антиотмывочному» закону. При возникновении подозрений гражданам или юрлицам отказывают в обслуживании или блокируют отдельные операции. Тогда данные о клиенте отправляются в ЦБ и вносятся в «черный список». Сейчас для исключения из него нужно предоставить необходимые документы и пройти процедуру реабилитации сначала внутри банка, а затем, при получении отказа, в межведомственной комиссии при ЦБ. 

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