Три пожара произошло ночью 14 сентября в Псковской области

11:14, 14 сентября 2020, ПАИ

Три пожара произошло в Псковской области ночью 14 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, в 2:51 в деревне Паниковичи Печорского района сгорела хозяйственная постройка. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в постройке. Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом.

Ещё один пожар случился в 3:42 в Острове-3. В многоквартирном жилом доме огонь повредил входную дверь. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и восемь человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Кроме того, в 3:56 на улице Лесной в Пскове сгорела хозяйственная постройка площадью 12 квадратных метров и рядом стоящая постройка площадью 18 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и семь человек. Причина пожара – поджог. Сотрудники МЧС спасли от огня четыре хозяйственные постройки.