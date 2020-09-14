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Общество

Три пожара произошло ночью 14 сентября в Псковской области

Три пожара произошло в Псковской области ночью 14 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, в 2:51 в деревне Паниковичи Печорского района сгорела хозяйственная постройка. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в постройке. Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом.

Ещё один пожар случился в 3:42 в Острове-3. В многоквартирном жилом доме огонь повредил входную дверь. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и восемь человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Кроме того, в 3:56 на улице Лесной в Пскове сгорела хозяйственная постройка площадью 12 квадратных метров и рядом стоящая постройка площадью 18 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и семь человек. Причина пожара – поджог. Сотрудники МЧС спасли от огня четыре хозяйственные постройки.

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