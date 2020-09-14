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Политика

Главные редакторы будут представлены в депутатском корпусе Псковской области

По итогам муниципальных выборов в Псковской области победу одержали сразу несколько главных редакторов районных газет. Все они выдвигались кандидатами от партии «Единая Россия».

Главный редактор газеты «Наш путь» Ольга Федосеенко победила в борьбе за мандат депутата сельского поселения «Переслегинская волость» Великолукского района.

Главный редактор «Гдовской зари» Ольга Галахова победила на выборах в Гдовское городское собрание депутатов.

Мандат депутата Собрания сельского поселения «Утроинская волость» Пыталовского района получит главред издания «Наша жизнь» Сергей Уланов.

Главный редактор газеты «Земля Новоржевская» Оксана Федорова победила на выборах в городское собрание депутатов Новоржева.

Депутатом Невельского районного Собрания станет главред «Невельского вестника» Марина Быстрова.

Выборы депутата городского поселения «Локня» выиграла главный редактор газеты «Восход» Людмила Наумова.

Районные издания входят в состав и издаются государственным медиахолдингом Псковской области. Совокупная аудитория районных изданий в регионе составляет 150 тысяч человек.

13 сентября в единый день голосования в Псковской области прошли муниципальные выборы депутатов представительных органов власти местного самоуправления. Всего замещалось 1150 мандатов. 83% мандатов по итогам голосования получит «Единая Россия». Выборы главы Себежского района выиграл действующий глава муниципалитета Леонид Курсенков, набравший почти 60% голосов избирателей.

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