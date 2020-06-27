Здесь вызывали огонь на себя

21:10, 14 сентября 2020, ПАИ

Колумнист ПАИ Николай Бесклевный продолжает путешествие по дорогам России и делится своими впечатлениями

Маленький городок Сеща и аэродром с одноименным названием, расположен на востоке Брянской области. Это единственный населенный пункт в России, который имеет почетное звание «Поселок партизанской славы».

Сделать остановку меня вынудили… самолеты. Подъезжая к очередному населенному пункту, коих на моем пути встречается сотни, километра за три, я увидел, как поперек нашей дороги на низкой высоте пролетел нереально огромный самолёт. Размеры самолета заставили меня раскрыть рот. Я прослужил в ВДВ ровно тридцать лет, летал, как мне казалось, на гигантах военно-транспортной авиации Ан-22, Ил-76 и самолетами удивить меня было сложно.

Я съехал на обочину дороги, остановился и вышел из машины. И не зря. В небе разглядел еще один такой же самолет. Я слышал об этих гигантах, но воочию видел впервые – почти надо мной, метрах в двухстах впереди на посадку заходила громадина. Это был самый большой военно-транспортный самолет российских ВВС – Ан-124 «Руслан». Широченный фюзеляж, четыре реактивных двигателя, огромный размах крыльев – как такой исполин мог держаться в воздухе мозг понимать отказывался. Усугубляло затмение в моей голове и несоизмеримо маленькие двигатели, и совсем не большая скорость самолета.

Фантастика! Хотя этой фантастике уже более 35 лет, свой первый полёт Ан-124 осуществил еще в 1982 году. Кстати, выпускалось это чудо одновременно и в России, и на Украине, с 1984 по 2004 год было изготовлено 55 экземпляров. Ан-124 уникален не только своими размерами. Из серийных воздушных тяжеловесов «Руслан» на втором месте в мире после американского Boeing747-8F. Ан-124 известен не только десятками мировых рекордов по грузоподъемности, но он единственный самолет, у которого два грузовых люка – в кормовой и в носовой части, загрузка-выгрузка крупногабаритных грузов проходит сквозная.

Повосхищавшись нашей авиацией, не успели тронуться, как встретили два дорожных знака. Первый говорил о том, что впереди населенный пункт Сеща, а сразу за ним второй, что в ста метрах от дороги расположен «Музей интернационального подполья». И рядом и интересно, завернули и посетили. Музей рассказывает о совместной деятельности советских, польских и чешских подпольщиков во время немецкой оккупации. Экспозиция не большая, но посещение оказалось очень любопытным и полезным. И, оказывается, я о деятельности сещенского подполья прекрасно осведомлен, о нем был снят четырехсерийный художественный фильм «Вызываем огонь на себя» режиссера С. Колосова (по одноименной повести О. Горчакова), на котором воспитывалось мое поколение.

Вот только я не знал, что героические события тех суровых лет происходили именно на этом аэродроме, именно в этом поселке, затерянном в брянских лесах. Герои подполья, возглавляемые Константином Поваровым и Анной Морозовой, через партизан передавали ценные разведданные на «большую землю», устанавливали английские магнитные мины на немецкие бомбардировщики.

По данным подпольщиков, таким способом было уничтожено 22 фашистских самолета. Наша авиация несколько раз по ночам безуспешно пыталась бомбить аэродром. Серьезная система ПВО и ложные аэродромы не позволяли атаковать результативно. Но дважды немцы понесли колоссальные потери – советские летчики с поразительной точностью обрушили бомбы на стоянки немецких самолетов. В первый налет было уничтожено около 20 немецких самолетов, а во второй – 96!. Подпольщики наводили нашу авиацию на аэродром, вызывая огонь на себя.

Интересна и трагична судьба главной героини сещенского подполья Анны Морозовой (Фраза «Эх, Морозова!» - именно из фильма «Вызываем огонь на себя»). Выжив в подполье, после освобождения брянщины, она продолжила воевать. Но 31 декабря 1944 года вместе с разведгруппой Анна погибла на территории Польши. И об этом ее подвиге тоже снят фильм - «Парашюты на деревьях».

Как у нас иногда бывает, подвиг подпольной группы Морозовой в Сеще не был замечен и отмечен вовремя. И лишь через 20 лет после Победы в Великой Отечественной войне, после огромного успеха фильма «Вызываем огонь на себя», вышедшего в феврале 1965 года, 8 мая того же года Анне Афанасьевне Морозовой было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Были награждены и многие сещенские подпольщики и интернационалисты.

Не только своими самолетами и героическими подпольщиками знаменита Сеща. В 1812 году здесь были остановлены войска Наполеона. А в начале 18 века здесь побывал Петр-1. Ожидая нападения шведов, царь, организовывая оборону, приказал рубить (сечь) брянский лес и валить его так, что бы затруднить передвижение вражеских войск по дорогам и переправам. С тех пор и называют это местечко – Сеща.