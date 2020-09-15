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Общество

Взнос на капремонт вырос в Псковской области

Фото: Андрей Степанов.

В Псковской области увеличился минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2021 год. Соответствующий проект постановления приняли депутаты Псковского областного Собрания на 49-й сессии регионального парламента 15 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор регионального Фонда капитального ремонта Виктор Иващенко отметил, что сегодня в Псковской области действуют взносы 7,08 рубля для домов без лифта и 8,25 – для домов с лифтами.

По его словам, в случае принятия проекта постановления минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2021 год составит 7,36 рубля в месяц на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме без лифта и 8,58 рубля – для домов с лифтом.

Виктор Иващенко также отметил, что увеличился средний процент собираемости взносов на капитальный ремонт, сейчас собираемость составляет в среднем 400-430 млн рублей, а задолженность жителей по уплате – 560 млн рублей. «На сегодня взыскано более 14 млн рублей, думаю, около 20 млн рублей мы взыщем к концу года», – отметил он.

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