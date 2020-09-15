Елена Полонская считает необходимым штрафовать нарушителей, паркующих машины на зеленых зонах

15:32, 15 сентября 2020, ПАИ

В прямом радиоэфире одной из псковских радиостанций глава города Елена Полонская рассказала, что среди обсуждаемых тем, которые поднимают жители многоквартирных домов, — незаконная парковка на зеленой зоне придомовых территорий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По мнению Полонской, управляющие компании часто пытаются отстраниться от проблемы, но ведь именно эти организации оказывают услуги по устройству дворовой территории, которая в итоге оказывается в ненадлежащем состоянии. Получается, что, не проводя разъяснительную работу с водителями, компания не оказывает качественных услуг.

В качестве положительного примера Елена Полонская привела управляющую организацию «ПсковЖилСервис». Директор компании Андрей Тарасов ежедневно обходит дворовые территории и фотографирует номера нарушителей, паркующих автомобили там, где не положено, затем отправляет данные в контрольное управление администрацию города Пскова, после чего водителям приходится платить штрафы за нарушения. Причем на фото должна обязательно быть зафиксирована дата, когда оно сделано.

Другим управляющим компаниям глава муниципалитета посоветовала последовать этому примеру. Также она отметила, что территория, не являющаяся зоной проезжей части или парковочной, не предназначена для парковки авто, даже если на ней не высажен газон.