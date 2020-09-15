Американский патрульный самолёт перехватил над Балтикой российский Су-27

07:01, 16 сентября 2020, ПАИ

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа перехватил над нейтральными водами Балтийского моря самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО) сообщает ТАСС.

15 сентября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель. Для ее опознавания и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух поднялся Су-27.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил его над акваторией Балтийского моря», - сказали в НЦУО, уточнив, что американский самолет не нарушил государственную границу РФ.

После разворота самолета ВМС США от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - отметили в НЦУО.