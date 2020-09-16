Заболевшая коронавирусом бежаницкая учительница не контактировала с учениками

11:52, 16 сентября 2020, ПАИ

Заболевшая коронавирусом преподавательница театрального класса Бежаницкой детской школы искусств Ирина Яковлева не контактировала с учениками, пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на старшего методиста школы искусств Марину Васильеву.

По словам старшего методиста школы, учебный год в Академии художеств начинается 15-го числа, а Ирина Яковлева заболела в начале сентября. Марина Васильева заверила, что заразившаяся коронавирусом преподавательница контактировала только с одним из заместителей директора школы, находящимся сейчас на карантине.

Старший методист отметила, что в школе соблюдаются все необходимые меры: измеряется температура, обрабатываются руки, а преподаватели всегда ходят в масках.

Сама Ирина Яковлева рассказала корреспонденту Псковского агентства информации о том, как заболела коронавирусом и чем его лечила. По её словам, «всё началось 4 сентября», но почти неделю она не придавала значения своему состоянию и лечилась «Антигриппином». Лекарство, разумеется, не помогало. Преподавательница уверена, что её заразили родственники, которые приехали из Санкт-Петербурга и привезли с собой коронавирус. Сейчас Ирина Яковлева проходит лечение от коронавируса в COVID-центре в Пскове.