0
13:27
В Пскове начинается отопительный сезон
12:37
Михаил Ведерников подчеркнул значимость Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия
12:29
Региональный совет по вопросам охраны памятников культурного наследия появился в Псковской области
12:03
Бесплатная экскурсия состоится в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский»
11:29
Псковская молодежь очистила дворы от печатной предвыборной агитации
10:43
74-летняя женщина пропала в Великолукском районе
10:43
1619 человек заразились COVID-19 в Пскове
Еще новости
Общество

Заболевшая коронавирусом бежаницкая учительница не контактировала с учениками

Заболевшая коронавирусом преподавательница театрального класса Бежаницкой детской школы искусств Ирина Яковлева не контактировала с учениками, пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на старшего методиста школы искусств Марину Васильеву.

По словам старшего методиста школы, учебный год в Академии художеств начинается 15-го числа, а Ирина Яковлева заболела в начале сентября. Марина Васильева заверила, что заразившаяся коронавирусом преподавательница контактировала только с одним из заместителей директора школы, находящимся сейчас на карантине.

Старший методист отметила, что в школе соблюдаются все необходимые меры: измеряется температура, обрабатываются руки, а преподаватели всегда ходят в масках.

Сама Ирина Яковлева рассказала корреспонденту Псковского агентства информации о том, как заболела коронавирусом и чем его лечила. По её словам, «всё началось 4 сентября», но почти неделю она не придавала значения своему состоянию и лечилась «Антигриппином». Лекарство, разумеется, не помогало. Преподавательница уверена, что её заразили родственники, которые приехали из Санкт-Петербурга и привезли с собой коронавирус. Сейчас Ирина Яковлева проходит лечение от коронавируса в COVID-центре в Пскове. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Иммунолог: у переболевших COVID-19 риск повторного заражения невысокий Заболевшая коронавирусом бежаницкая учительница не контактировала с учениками Ещё восемь человек заразились коронавирусом в Великих Луках 1619 человек заразились COVID-19 в Пскове Число заболевших коронавирусом в Псковской области снижается Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось - Нестерук 5670 россиян заболели COVID-19 за сутки Ещё 52 человека вылечились от коронавируса в Псковской области 5030 человек заразились коронавирусом в Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников санэпидслужбы с профессиональным праздником
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Пскове начинается отопительный сезон
16 сентября 2020
В Пскове начинается отопительный сезон
Михаил Ведерников подчеркнул значимость Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия
16 сентября 2020
Михаил Ведерников подчеркнул значимость Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия
Региональный совет по вопросам охраны памятников культурного наследия появился в Псковской области
16 сентября 2020
Региональный совет по вопросам охраны памятников культурного наследия появился в Псковской области
Бесплатная экскурсия состоится в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский»
16 сентября 2020
Бесплатная экскурсия состоится в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский»
Псковская молодежь очистила дворы от печатной предвыборной агитации
16 сентября 2020
Псковская молодежь очистила дворы от печатной предвыборной агитации
74-летняя женщина пропала в Великолукском районе
16 сентября 2020
74-летняя женщина пропала в Великолукском районе
1619 человек заразились COVID-19 в Пскове
16 сентября 2020
1619 человек заразились COVID-19 в Пскове
Дачный дом сгорел в Плюсском районе
16 сентября 2020
Дачный дом сгорел в Плюсском районе

Идет загрузка...