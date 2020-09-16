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Общество

Реконструкцию улиц Яна Фабрициуса и Гражданской в Пскове завершат до конца года

В Пскове реконструкция перекрестка по Яна Фабрициуса и Гражданской завершится до конца года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По информации управления строительства и капитального ремонта администрации города, согласно муниципальному контракту работы по реконструкции перекрестка по улицам Яна Фабрициуса и Гражданской, а также капитальный ремонт дорог на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной будет завершен до 28 ноября.

Всего в 2020 году в Пскове будет отремонтировано 18 улиц, 1 площадь, 2 моста и путепровод, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, 2 проезда и 5 дворовых территорий.

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