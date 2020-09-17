Чаще всего россияне пропускают работу из-за детей и похода к врачам

09:33, 17 сентября 2020, ПАИ

Порядка 39% опрошенных россиян пропускают работу из-за визита к врачу, 27% берут отгулы из-за родительских обязанностей, 19% - из-за плохого самочувствия, а 9% - из-за вызова мастера на дома или ожидания доставки, пишет ТАСС со ссылкой на опрос.

Согласно данным исследования, каждая десятая причина пропуска работы является выдуманной у трети респондентов, однако о трети причин лгут начальству только 5%, о половине - 1%. Большинство (58%) никогда не обманывает свое руководство для пропуска работы.

76% опрошенных никогда не врали начальству о своем самочувствии, чтобы остаться дома, при этом каждый пятый (22%) лгал на работе о своем состоянии, чтобы ее пропустить, а 2% даже подделывали для этой цели больничный.