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Общество

Штрафами пригрозил Михаил Ведерников строителям детсада на улице Алёхина в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил строителям ускорить темпы работ при возведении детского сада на улице Алёхина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Руководитель строительной организации сообщил главе региона, что на объекте планомерно увеличиваются количество специалистов и темпы работ. В настоящее время здесь трудится порядка 70 человек.

Завершается установка перекрытий третьего этажа, ведутся работы по внутренним и внешним инженерным сетям. В течение трех недель планируется завершить подключение теплосетей.

Стеклопакеты уже установлены на первом и втором этаже, для третьего этажа окна доставят в ближайшее время. Также ожидается поставка алюминиевых витражей для спортзала и лестничных маршей.

На этой неделе начнется выравнивание участка под благоустройство.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков обратил внимание, что на объекте необходимо организовать освещение по периметру, а также увеличить продолжительность рабочего дня строителей.

Михаил Ведерников поручил максимально сократить время на рассмотрение документов, которые поступают от подрядной организации, в частности актов приемки выполненных работ. Также губернатор подчеркнул, что в рамках реализации проекта необходимо организовывать работу в две смены, чтобы устранить отставание от графика. Глава региона еще раз акцентировал внимание собравшихся, что объект необходимо сдать в срок и с надлежащим качеством, а иначе последуют штрафные санкции.

Детский сад на Алёхина возводится в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по направлению «Демография». На эти цели из консолидированного бюджета выделено порядка 210 млн рублей.

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