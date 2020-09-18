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Общество

Как определить экстремистские сайты, рассказали псковские полицейские

Фото: Андрея Степанова

Псковские полицейские рассказали, как в интернете отличить сайты экстремистской направленности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На таких сайтах пользователи призывают к смене государственного устройства посредством насилия, оправдывая под разными предлогами терроризм и экстремизм. Они разжигают национальную или религиозную рознь, называя одну из социальных групп особенной, и призывают эту «особую» группу демонстрировать своё превосходство.

За распространение экстремистских материалов предусмотрена уголовная ответственность.  

Полиция просит родителей быть внимательными и оградить своих детей от посещения таких сайтов. Более подробную информацию можно получить в методических материалах по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по воспитанию традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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