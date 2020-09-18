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Общество

Отопление в Пскове могут включить раньше

Отопление в Пскове могут включить раньше. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире ПАИ-live 18 сентября.

В настоящий момент все социальные учреждения в Пскове уже подключены к отоплению, а подача тепла в многоквартирные дома запланирована на 28 сентября.

«Если температура воздуха опустится и будет меньше 8 градусов, то отопление мы включим раньше», – подчеркнул сити-менеджер. При этом он отметил, что если жители домов хотят, чтобы отопление включили раньше, то им следует собраться на общем собрании жильцов и проголосовать. Если больше половины жильцов проголосует «за», то отопление включат раньше, уточнил он. 

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