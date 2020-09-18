Около тысячи деревьев посадили в Пскове в этом году

19:29, 18 сентября 2020, ПАИ

В этом году в Пскове посадили около 1 000 деревьев. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире ПАИ-live 18 сентября.

«Посадили около 1 000 деревьев, не считая кустов. Любой проект, который мы реализуем, подразумевает восстановление того количества деревьев, которое было вырублено. Старые деревья будут падать, их надо спиливать. Мне не нравится, когда спиливают и остаются пеньки. Их надо убирать, чтобы после сруба дерева ничего не оставалось», – отметил сити-менеджер.

По словам Александра Братчикова, много деревьев высажено на улицах Юности, Инженерной, в сквере Искусств на Четырёх углах, в дендропарке, на стадионе «Машиностроитель».