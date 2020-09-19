Литературовед Вера Голицына скончалась сегодня в Санкт-Петербурге

20:56, 19 сентября 2020, ПАИ

Специалист по литературе Серебряного века преподавала в Пскове 55 лет.

В последнее время Вера Николаевна жила в Санкт-Петербурге, сообщила Илона Мотеюнайте, доктор филологических наук.

Вера Голицына родилась 1 февраля 1923 года в Рязани. На следующий день после её выпуска из десятого класса началась война. Несколько месяцев она трудилась в военном госпитале, затем вместе с семьёй была эвакуирована в Казахстан.

В 1947 году окончила филологический факультет ЛГУ, в 1955 году стала кандидатом наук, защитив диссертацию на тему «Исторический роман А. Н. Толстого “Петр I”» (руководитель – профессор Д. Е. Максимов). Как сообщается на сайте Открытого института русского языка и культуры им. Е.А. Маймина, первоначальная диссертационная тема «Поэма А. А. Блока «Возмездие»: типология жанра» была закрыта по требованию ВАК.

В сферу научных интересов Веры Николаевны входили русская литература конца XIX – первой половины XX века, поэзия А. А. Блока, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, В. Ф. Ходасевича, В. В. Набокова, творчество Пушкина в эстетических исканиях русской литературы XX века и др.

С 1951 по 2006 год Вера Николаевна преподавала на кафедре литературы Псковского университета, вела аспирантов, была членом диссертационного совета. В 2007 году учёному присвоили звание почётного доцента ПГПУ. Была награждена знаком «Отличник народного просвещения РФ».

И оставив университет, Вера Голицына продолжала научную и просветительскую деятельность, поддерживала связи с кафедрой ПсковГУ, со своими учениками. В последние годы работала над книгой воспоминаний.

