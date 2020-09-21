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Общество

Великолучанка перевела мошеннику 183 тысячи, пытаясь спасти сына от тюрьмы

Фото: Дарья Хваткова.

71-летняя великолучанка перевела мошеннику 183 тысячи рублей. Преступник позвонил ей и сообщил, что ее сын подозревается в тяжком преступлении и, чтобы он избежал уголовной ответственности, можно за него заплатить. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мошенник представился сотрудником правоохранительных органов и предложил решить вопрос об освобождении от уголовной ответственности финансовым путем. Мнимый следователь предложил пожилой женщине перевести деньги на указанные им номера мобильных телефонов.

Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенника, обратилась за помощью в полицию. В УМВД возбудили уголовное дело.

Также в Пскове 62-летний пскович перевел 480 тысяч рублей неизвестному, который представился сотрудником службы безопасности банка. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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