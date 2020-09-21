0
16:36
Заблудившегося енота спасли от агрессивной собаки псковичи
16:30
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
16:08
Специалисты CoffeeStudio рассказали, каким должен быть хороший сайт
16:07
20 тайников с сигаретами обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
15:52
Во время операции «Розыск» в Псковской области задержали 19 человек
15:10
Прощание с поэтом Игорем Исаевым состоится в Пскове 23 сентября
15:01
Пскович просит губернатора отменить осеннюю ярмарку 3 октября
Еще новости
Общество

В Пскове злоумышленники подожгли мусорные металлические бункеры

Металлический бункер на ул. Владимирской подожгли злоумышленники. Фото пресс-служба компании "Экопром".

19 сентября на контейнерной площадке на улице Владимирской, 10 в деревне Родина Псковского района неизвестные подожгли мусор в 12-кубовом железном бункере. Огонь удалось оперативно потушить, однако контейнерная площадка получила повреждения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром».

Всего за минувшие выходные в области зафиксировано девять поджогов контейнеров для ТКО. В ряде случаев емкости для отходов полностью сгорели, от огня также страдают оборудованные за счет средств населения контейнерные площадки. Региональный оператор устанавливает взамен уничтоженных новые баки. Восстановлением мест накопления займутся собственники.

Очевидцев порчи контейнеров или тех, кто обладает информацией о людях, причастных к данным деяниям, просят обращаться в правоохранительные органы. Также можно отправить информацию в адрес регоператора.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
В выходные в Псковской области сожгли восемь мусорных контейнеров Волонтеры убрали свалку в Корытово «Экопром» поможет привести Псков в порядок Псковичей просят не выбрасывать растительные отходы в контейнеры для ТКО 10 сентября клиентский центр «Экопрома» в Пскове будет закрыт В Пскове вандалы изрезали мусорные контейнеры Два контейнера для ТКО установили на улице Хвойной в Пскове В «Экопроме» рассказали, как псковичам заплатить за вывоз ТКО через коммерческие банки В Пскове налажена регулярная замена 8-кубовых контейнеров с КГО Контейнерные площадки для крупногабаритного мусора появятся на Завеличье
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Заблудившегося енота спасли от агрессивной собаки псковичи
21 сентября 2020
Заблудившегося енота спасли от агрессивной собаки псковичи
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
21 сентября 2020
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
Специалисты CoffeeStudio рассказали, каким должен быть хороший сайт
21 сентября 2020
Специалисты CoffeeStudio рассказали, каким должен быть хороший сайт
20 тайников с сигаретами обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
21 сентября 2020
20 тайников с сигаретами обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
Во время операции «Розыск» в Псковской области задержали 19 человек
21 сентября 2020
Во время операции «Розыск» в Псковской области задержали 19 человек
Прощание с поэтом Игорем Исаевым состоится в Пскове 23 сентября
21 сентября 2020
Прощание с поэтом Игорем Исаевым состоится в Пскове 23 сентября
Пскович просит губернатора отменить осеннюю ярмарку 3 октября
21 сентября 2020
Пскович просит губернатора отменить осеннюю ярмарку 3 октября
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
21 сентября 2020
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...