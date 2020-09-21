В Пскове злоумышленники подожгли мусорные металлические бункеры

14:51, 21 сентября 2020, ПАИ

19 сентября на контейнерной площадке на улице Владимирской, 10 в деревне Родина Псковского района неизвестные подожгли мусор в 12-кубовом железном бункере. Огонь удалось оперативно потушить, однако контейнерная площадка получила повреждения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром».

Всего за минувшие выходные в области зафиксировано девять поджогов контейнеров для ТКО. В ряде случаев емкости для отходов полностью сгорели, от огня также страдают оборудованные за счет средств населения контейнерные площадки. Региональный оператор устанавливает взамен уничтоженных новые баки. Восстановлением мест накопления займутся собственники.

Очевидцев порчи контейнеров или тех, кто обладает информацией о людях, причастных к данным деяниям, просят обращаться в правоохранительные органы. Также можно отправить информацию в адрес регоператора.