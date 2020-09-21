В выходные в Псковской области сожгли восемь мусорных контейнеров

15:16, 21 сентября 2020, ПАИ

Восемь контейнеров для ТКО сожгли злоумышленники в Псковской области за минувшие выходные, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром» .

«С начала месяца неизвестные сожгли уже не один десяток контейнеров, предназначенных для пользования жителей многоквартирных домов. Большая часть случаев зафиксирована в Пскове. Причем баки не только жгут, но и режут, скручивают с них колеса», - рассказали в компании.

Региональный оператор оперативно заменяет испорченные баки, чтобы жители не оставались без возможности цивилизованного сбора ТКО. Однако новые емкости порой снова сгорают.

19 сентября повторно подожгли баки возле многоквартирного дома по улице Юбилейной, 77б в Пскове. 20 сентября пять ёмкостей для ТКО сгорели возле многоквартирного дома в деревне Хилово Порховского района. Ночью 21 сентября пожарные выезжали по сигналу о возгорании мусорных контейнеров на улице Труда, 55, огонь уничтожил два кубовых бака и повредил контейнерную площадку.

По данным фактам полиция проводит проверки. Всех, кто стал очевидцем порчи контейнеров или обладает информацией о людях, причастных к данным деяниям, просят обращаться в правоохранительные органы. Также можно отправить информацию в адрес регоператора.

На фото: контейнерная площадка на улице Труда, 55 в Пскове после пожара / новые баки.